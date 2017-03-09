Merkel'den, Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile yaşanan toplantı kriziyle ilgili konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yaşanan toplantı krizine değindi. Merkel, "Türkiye önemli bir ortak ancak Nazi karşılaştırması üzücü. Nazi dönemine yönelik açıklamalar sonlandırılmalı" ifadelerine yer verdi.

Merkel, son günlerde Türkiye ile Almanya derin görüş farklılıkların bulunduğunu hissettiklerini belirtti.