Merkel'den Türklere geri dönüş baskısı

Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye verilecek kredilerin mercek altına alınmasını isteyen Almanya, ülkesindeki Türkleri geri göndermek için de sosyal yardımları kesmekten, geri dönüşü teşvik etmeye kadar bir dizi planları devreye sokuyor.

Salim Yavaşoğlu / Yeniçağ

Türkıye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Avrupa Birliği ve Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının sınırları aştığını belirterek, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Interpol'den tutun, Avrupa Yatırım Bankası'na kadar birçok Uluslararası kurumda yaptırımlara ön ayak olduğunu söyledi. Şen " İlk olarak İnterpol'ün Türkiye'ye iade etmek istediği kişinin İspanya'da tekrar serbest bırakılmasını sağlayan Almanya ikinci olarak Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye verilecek kredilerin mercek altına alınmasını istedi. Son yıllarda Avrupa Yatırım Bankası belediyeler başta olmak üzere birçok kuruluşa 25,1 milyar Euoro'luk çok uygun faizle kredi vermişti" dedi.



Prof. Dr. Faruk Şen, Avrupa Yatırım Bankası'nın verdiği kredilerir kesilmesini isteyen Almanya bir adım daha ileri giderek çifte vatandaşlığı seçimlerden sonra ciddi bir şekilde sorgulayacağını açıkladığına dikkat çekerek, Almanya'nın bu ülkede yaşayan 3,2 milyon Türk'ü rahatsız edecek yeni uygulamasının da . Almanya'da sosyal yardım alan 750 bin kadar Türkün sosyal yardımlarını kesmek için Türkiye'deki mal varlıklarını araştırmaya başlamasından kaynaklandığını söyledi.Şen " Buna göre Almanya'da uzun süre çalışıp işsiz kalan işsizlik parasından sonra işsizlik yardımı alan bir Türkün, örnek olarak Malatya'da hiç bir işlevi olmayan kayısı ağaçları olan toprakları varsa bunları mal varlığı olarak kabul edip Almanya'daki sosyal yardımını kesmek istiyor" diye konuştu.



Prof. Şen, Almanya'nın Türklere yönelik olarak önümüzdeki günlerde uygulamaya sokmaya hazırlandığı planlar hakkında ise şu bilgileri verdi: "Yavaş yavaş Almanya'da ki Türkleri, 'Bunlar Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki askerleri' diye nitelendiriyorlar. Bu şekilde nitelendirdikleri Türkleri de geri dönüşe teşvik için birçok planlar hazırlıyorlar. Bu gelişmelere maalesef Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri de destek veriyor. Türkiye'ye karşı bu yaptırım ve eylemler yavaş yavaş Brüksel'de bırakın AB'ye üyelik görüşmelerimizi NATO'ya üyeliğimizi bile sorgulamaya başlayacak bir kıvamda ortaya çıkıyor."