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Merkel'in yüzü gülüyor!

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Merkel'in yüzü gülüyor!
Almanya'da yılın ilk seçimi, ülkenin en küçük eyaleti Saarland’de gerçekleşti. Başbakan Angela Merkel beklentilerin aksine ilk sınavı geçmeyi başardı.

Yaklaşık 800 bin seçmenin oy kullandığı eyalet meclisi seçimleri, Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Martin Schulz önderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) için 24 Eylül'deki genel seçimler öncesi ilk sınav oldu.

Saarland'de Merkel'in partisi CDU zaferle çıktı. CDU ile SPD'nin kadın adaylarının yarıştığı eyalette, 2011 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten CDU'lu Annegret Kramp Karrenbauer seçimi kazandı.

Anketlerdeki oy oranı yüzde 35 olarak gösterilen CDU, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,7’sini alarak Saarland eyalet meclisi seçimlerinde birinci parti çıktı.

Anke Rehling'in adaylığındaki SPD ise, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre yüzde 1 oranında oy kaybederek yüzde 29.6 ile ikinci sırada kaldı. Bu sonuç, “Martin Schulz rüzgârının SPD'ye zafer kazandıramadığı” şeklinde yorumlandı.

Ülkede bu yıl iki eyalet seçimi, bir de federal seçim olmak üzere üç seçim daha gerçekleşecek.

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