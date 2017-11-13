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Merkez Bankası döviz beklentisini yükseltti

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Merkez Bankası döviz beklentisini yükseltti
Merkez Bankası döviz kuru beklenti anketini açıkladı. Dolar/TL beklentisi 3,72'den, 3,86 TL'ye yükseltildi.

TCMB Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. 

Açıklamada: 

"Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,88 TL ve 4,08 TL olarak gerçekleşmiştir" denildi.

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