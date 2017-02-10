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Merkez Bankası'nda ByLock depremi

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Merkez Bankası'nda ByLock depremi
Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve içerisinde halen çalışanlarında bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da, Merkez Bankası ve KİK personeline yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen 46 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 36'sının Merkez Bankası, 10'unun ise KİK personeli olduğu öğrenildi. 

MERKZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve bilgi eksikliği içerdiği görülen haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. 

Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bankamız faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus söz konusu değildir."

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na sızması ile ilgili operasyon başlattığı belirtiliyordu.

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