Merkez Bankası'ndan dolar önlemi!

Merkez Bankası kurun ateşini düşürmek için önlemler aldı. Merkez bankalar arası piyasada borç alma limitini 22 milyar Türk Lirası'na düşürdü.

Merkez bu önlemlerle piyasaya 1.5 milyar dolar ilave para sağlanacağını belirtti.

İşte Merkez Bankası’nın açıklaması:

Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür.