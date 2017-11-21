Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Doların tekrar rekor kırmasının ardından Merkez Bankası, bankaların gecelik borç alma limitini sıfıra düşürdü.

Dolar/TL 3.9781 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken Merkez Bankası'ndan karşı hamle geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldü.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi.