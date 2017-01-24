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Merkez Bankası'ndan faiz kararı

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Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'de bırakırken gecelik marjinal fonlama faizlerini 75 baz puan artırdı. Merkez'in faiz kararından sonra dolar 3.80'i aştı. Euro 4.10 seviyelerine yaklaştı.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tuttu.

Gecelik faizler yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltildi.

Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

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