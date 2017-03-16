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Merkez Bankası'ndan faiz kararı

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Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Merkez Bankası 1 haftalık repo faiz oranını değiştirmedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi beklendiği gibi çeyrek puan artırması sonrasında toplanan Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı.

Yılın ikinci toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 8'de sabit bıraktı. Banka faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25, üst bandı da yüzde 9,25'te tuttu. Banka geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 11,75'e yükseltti.

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridounun üst bandında 75 baz puan artışa gitmişti. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı da yüzde 10’dan yüzde 11’e çıkarılmıştı.

Karar sonrası dolar 3.63 seviyelerine doğru çekildi.

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