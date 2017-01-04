"Mermiler 10-15 cm üzerimden geçti"

Reina'nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anında neler yaşadığını anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde gece kulübünün girişindeki çitin önünde düşen kişinin kendisi olduğunu belirten Ünal, Ben düşünce beni vurduğunu düşündü" dedi.

BBC Türkçe'den Göktay Koraltan'a konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırı anında kapıdaydım. Sırtımı yasladım Reina’nın kapısına ve telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm ve kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. O sırada saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı, yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğinde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu. Çok üzgünüz."

"O gece 700 kişi vardı Reina'da" diyen Ünal, ünlü gece kulübünün her tarafında kapılar ve geçişler olduğu için birçok müşterinin kaçabildiğini de belirtti.