Bugünkü YENİÇAĞ »

"Mermiler 10-15 cm üzerimden geçti"

»
"Mermiler 10-15 cm üzerimden geçti"
Reina'nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anında neler yaşadığını anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde gece kulübünün girişindeki çitin önünde düşen kişinin kendisi olduğunu belirten Ünal, Ben düşünce beni vurduğunu düşündü" dedi.

BBC Türkçe'den Göktay Koraltan'a konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırı anında kapıdaydım. Sırtımı yasladım Reina’nın kapısına ve telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm ve kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. O sırada saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı, yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğinde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu. Çok üzgünüz."

"O gece 700 kişi vardı Reina'da" diyen Ünal, ünlü gece kulübünün her tarafında kapılar ve geçişler olduğu için birçok müşterinin kaçabildiğini de belirtti.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Suikastçinin cenazesi ortada kaldıSuikastçinin cenazesi ortada kaldıO terörist sanıp dayak attılarO terörist sanıp dayak attılar"Mermiler 10-15 cm üzerimden geçti""Mermiler 10-15 cm üzerimden geçti"Bakan'dan El Bab açıklamasıBakan'dan El Bab açıklamasıIŞİD'çiye tahliyeIŞİD'çiye tahliyeBakan'dan satranç yorumuBakan'dan satranç yorumuBirce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanıyorBirce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanıyorFeyzioğlu'ndan 'Anayasa' açıklamasıFeyzioğlu'ndan 'Anayasa' açıklaması27 ilde askere FETÖ operasyonu27 ilde askere FETÖ operasyonuPodolski, Çin'dePodolski, Çin'de
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti