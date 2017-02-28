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Mersin Adliyesi karıştı

Mersin Adliyesi karıştı 1
Mersin Adliyesi çevresinde bir yakınlarının duruşmasını beklerken gerginliğe neden olan aileye polis müdahale etti, olayda 2 kişi gözaltına alındı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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