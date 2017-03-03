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Mersin'de sel hayatı felç etti!

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Mersin'de sel hayatı felç etti!
Mersin'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İl genelinde şiddetli yağıştan dolayı ilk ve orta dereceli okullar ile Mersin Üniversitesi'nin bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yer yer sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle kentin bazı ana arterlerinde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.               

Yağmurun devam ettiği kentte, polis ekipleri de olumsuz durumlar yaşanmaması için araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes ve Gazi Mustafa Kemal bulvarları ile İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok alanda güvenlik önlemi aldı. 

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OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.

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MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şiddetli yağış nedeniyle Mersin Üniversitesinde de eğitime bugün ara verildi.               
Rektörlük tarafından üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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