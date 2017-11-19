Mersin'de şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Mersin'de etkili olan yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Mersin'de şiddetli yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağmur, kent merkezinde etkili oldu. Yağmurla birlikte şiddetli dolu da hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, birçok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar çevrede satılan şemsilerden aldı.

Özellikle Mezitli ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonucu araçlar zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.