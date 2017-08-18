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Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç boşanıyor

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Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç boşanıyor
Bir süredir boşanma kararı aldıkları iddia edilen Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç cephesinden bu haberlere doğrulama geldi. Kararı, Murat Dalkılıç İnstagram hesabından duyurdu.

Bir süredir haklarına ayrıldı dedikoduları çıkan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çiftinden sevenlerini üzecek haber geldi.

Konuyla ilgili olarak Murat Dalkılıç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık...

Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim."

Çift bir süredir benzer haberlerle gündeme geliyor ancak bu iddiaları yalanlıyordu.

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