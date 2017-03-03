Değerli okurlar, 44 GÜN sonra sandık önümüzde...

Ülkenin karanlık günlere sürüklenmemesi, demokrasinin yerini monarşinin almaması, tek adam vesayeti kurulmaması, hukukun arka plana atılmaması, adaletin zedelenmemesi, özgürlüklerin kısıtlanmaması, huzur ve refahın engellenmemesi için evvel Allah hayır diyeceğiz...

Toplumsal bilinç bu yönde...

Bekamız söz konusu, onun için hayır dememiz şart!

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Sandıktan evet çıksın, demokrasi yerini monarşiye bıraksın, demokratik kurumlar yok sayılsın, bütün yetkiler tek kişide toplansın, o tek kişinin vesayeti olsun, kuvvetler ayrılığı bir araya getirilsin, kimse sesini çıkaramasın diyenler de, meşreplerine yakışanı yapacak, çağ dışı mısralardan ibaret bu manzumeye evet diyecekler...

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Hayır diyecek vatansever yurttaşlar arasında, yedi milyondan(*) fazla milliyetçi ülkücü seçmen var...

Varlıklarını Türk Milleti'ne adamış olan bu insanların tamamı, MHP'yi ele geçiren ve iktidara evet sözü veren Devlet Bahçeli ve şürekâsına katılmıyor ve tercih mühürünü HAYIR'ın üzerine vurmaya hazırlanıyor...

Bu gerçek, Bahçeli'nin peşine takılan bazılarını ülkücü düşmanlığına sevk etmiş durumda.

Bandırma MHP İlçe Başkanı ile birkaç yönetici, ülkücüleri ve milliyetçileri tehdit etti, hayır diyecek olanların istifa etmesini istedi. O kadar ileri gitti ki "İstifa etmezlerse gereğini yaparız" diyerek Bahçeli adına gözdağı vermeye kalktı. Yurttaş Bakkal adındaki ilçe başkanı referandumda aynı yönde oy kullanılması için partilerin karar alamayacağını biliyor olmalıydı...

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Yurttaşlarımıza sesleniyorum...

Evet diyeceklerin tahriklerine kapılmayın; HAYIR oyu vererek ülkemizin, devletimizin ve büyük milletimizin geleceğini aydınlık kılın, Türkiye'yi selâmete taşıyın...

William Shakespeare, Hamlet adlı oyununda ne demişti:

-Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu...

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Bizim için de bütün mesele bu!

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(*) 7 Haziran seçiminde MHP'nin aldığı oy miktarı

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Bir kelime eklemiş olsalardı

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Hürriyet gazetesinde yer alan ve gazete içi depreme neden olan "Karargâh rahatsız" başlığı, Genelkurmay'ın siyasal iradeye karşı olduğu anlamına gelmez ama insanları "Acaba ne demek isteniyor" diye düşündürebilir...

Meslek hayatımızda gördük; saate karşı yarışan hepimiz aceleden hatalı haber değerlendirmesi yaptık, yanlış ya da maksadını aşan başlıklar kullandık...

Sonuçta gazeteci de insan, dolayısıyla hatadan münezzeh değil...

Şayet bu başlığı kullanan arkadaşımız "Karargâh eleştirilerden rahatsız" diyerek gerekçe gösteren bir ifade kullansaydı, ne yayın yönetmeni arkadaşımız yerinden olurdu, ne de iktidara mensup ağızlar gazeteyi yaylım ateşine tutardı...

Editoryal bir hata, görüldüğü gibi kişi ve kurumlara bazen pahalıya patlıyor.

Gidi rüşvetçiler sizi...

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Evet oyu çıksın diye Milliyetçi Ülkücü insanlara yaltaklanmayı sürdürüyorlar:

-Bir üniversitemize Alparslan Türkeş adı verilebilir...

Verirler de...

Ama referandum sonlandıktan sonra da geri alırlar, yerine başka birinin adını verirler...

Muhteremler öyledir; rüşvet vermeyi de bilirler, almayı da...

* * *

Unuttuk sanmasınlar; vaktiyle Kocaeli'nin bir ilçesinde spor tesisine Alparslan Türkeş adı verilmişti ama belediye başkanlığı AKP'nin eline geçince ilk işleri tesisin adını değiştirmek olmuştu...

* * *

Rüşvet yoluyla üçkağıt çevirenlerin fıtratında ahlâk ve dürüstlük aramayın, bulamazsınız!

Halkı kandıramayacaklar

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Toplantı yaptıkları salonlara merhum Alparslan Türkeş'in, merhum Necmettin Erbakan'ın ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun posterlerini asıyorlar...

Bu yolla evet sayısını artıracaklarını sanıyorlar...

Oysa yaşasalardı, merhum üç lider de evet demezdi, rejimin değişmesine ve tek adam yönetimine karşı durur, halkımızı HAYIR demeye çağırırlardı...

ANLAMLI SÖZLER

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Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz. (Abraham LİNCOLN)