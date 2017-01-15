Bugünkü YENİÇAĞ »

Messi, bir rekora daha ortak oldu!

»
Messi, bir rekora daha ortak oldu!
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, La Liga'da gol attığı takım sayısını 35'e çıkararak, bu alanda Real Madrid'in eski futbolcusu Raul'u yakaladı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) gol attığı takım sayısını 35'e çıkararak, bu alanda Real Madrid'in eski futbolcusu Raul Gonzalez'in rekoruna ortak oldu.

La Liga'nın 18. haftasında konuk ettiği Las Palmas'ı 5-0'lık skorla geçen Barcelona'da Messi, takımının 2. golüne imza atarak, yeni bir rekora ortak oldu.

29 yaşındaki oyuncu, La Liga'da 35 farklı takımın filelerini havalandırarak, 1994-2010 yıllarında Real Madrid forması giydiği dönemde bu başarıyı elde eden İspanyol futbolcu Raul Gonzalez'i yakaladı. Lionel Messi, önümüzdeki dönemde farklı bir İspanyol takımına gol atması halinde bu rekoru kıracak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kış aylarında ekmek kapısı: TurpKış aylarında ekmek kapısı: TurpDiriliş Ertuğrul'un afişleri Katar sokaklarındaDiriliş Ertuğrul'un afişleri Katar sokaklarındaSilifke'ye Atatürk heykeli hediyesiSilifke'ye Atatürk heykeli hediyesiMessi, bir rekora daha ortak oldu!Messi, bir rekora daha ortak oldu!Duterte'den 'teröristleri bombalayın' talimatıDuterte'den 'teröristleri bombalayın' talimatıNetanyahu'nun istifası isteniyorNetanyahu'nun istifası isteniyor'Drone'lar hayatın her alanına girdi'Drone'lar hayatın her alanına girdiİstanbul için korkunç senaryo!İstanbul için korkunç senaryo!İslamoğulları Bursa'da imzalayacak!İslamoğulları Bursa'da imzalayacak!Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti