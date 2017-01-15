Messi, bir rekora daha ortak oldu!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, La Liga'da gol attığı takım sayısını 35'e çıkararak, bu alanda Real Madrid'in eski futbolcusu Raul'u yakaladı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) gol attığı takım sayısını 35'e çıkararak, bu alanda Real Madrid'in eski futbolcusu Raul Gonzalez'in rekoruna ortak oldu.

La Liga'nın 18. haftasında konuk ettiği Las Palmas'ı 5-0'lık skorla geçen Barcelona'da Messi, takımının 2. golüne imza atarak, yeni bir rekora ortak oldu.

29 yaşındaki oyuncu, La Liga'da 35 farklı takımın filelerini havalandırarak, 1994-2010 yıllarında Real Madrid forması giydiği dönemde bu başarıyı elde eden İspanyol futbolcu Raul Gonzalez'i yakaladı. Lionel Messi, önümüzdeki dönemde farklı bir İspanyol takımına gol atması halinde bu rekoru kıracak.