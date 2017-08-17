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Messi'yle böyle dalga geçtiler!

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Messi'yle böyle dalga geçtiler!
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti ve toplamda 5-1'lik skorla kupanın sahibi oldu. Ramos ile Messi arasında geçen diyalog ise çok konuşuldu.

İspanya Süper Kupa Finali’nin rövanş maçında Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi.

İlk maçı Nou Camp’ta 3-1 kazanan Real Madrid, rövanşta da ezeli rakibine şans tanımadı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Eflatun - Beyazlılar’a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marco Asensio ve 39. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Öte yandan Barcelona’nın maçtaki etkisiz görüntüsü dikkat çekerken, Katalan taraftarlar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Maçın 62. dakikasında Real Madrid'li Ramos ile Messi arasında geçen diyalog geceye damga vuran görüntülerdendi. 

 

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