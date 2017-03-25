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Mesut Komiser öldü mü?

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Mesut Komiser öldü mü?
Arka Sokaklar 435. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut Komiser'in ölüp ölmediği merak konusu oldu.

Kanal D’nin yıllardır ekranlara damga vuran dizisi Arka Sokaklar’ın 435. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde çatışma esnasında vurulan Mesut acil olarak hastaneye kaldırılıyor. Ailesi ve arkadaşları Mesut’un vurulduğunu öğrenince şoke oluyor. Öte yandan Mesut ölüm kalım savaşı verirken yoğun bakıma giren bir kişi Mesut’un kafasına silah doğrultuyor. Acaba Mesut ölecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 31 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mesut, Tunç’un peşinden giderken vuruluyor mu? Tunç, babasını yeniden görebilecek mi?
Zeliş’i imza atarken gören Hüsnü şok olur ve rahatsızlanır. Yoksa Zeliş ailesinden habersiz birlikteliğe bir ömür imza mı attı?

Malik Botan tarafından Tunç’u bulmak için Mesut dağa çıkar. Fakat bu arazilerde onu en tehlikeli anlar bekler. Tunç’un izindeyken onunla alakalı benzer durumları da çözümlemek için bölgeyi temizlemek için görev alır. Bu görevler sırasında çatışmaya giren Mesut, ansızın yere yığılır. Mesut yeniden Tunç’u görebilecek mi?

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