Mesut Özil'den Türkiye itirafı

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Alman milli takımını seçim sürecini anlattı. Zor bir karar verdiğini dile getiren Özil, "kimseyi üzmek istemedim" dedi.

Alman Milli Takımını seçme konusunda annesiyle ters düştüğünü dile getiren Mesut, "Tabii ki bu zor karar üzerine ailemle konuştum. Annem Gülizar Türkiye adına oynamamı istiyordu.



Annem, 'Köklerinin nereden geldiğini düşün, dedelerin Türkiye'den geldi' şeklinde tavsiyede bulundu. Amcam da onunla aynı fikirdeydi" ifadelerini kullandı.

"BABAM 'ALMANYA' DEDİ"

Babasının ise Almanya'yı tercih etmesi gerektiğini tavsiye ettiğini belirten Mesut "Babam onlara, 'Mesut Almanya'da doğdu, Almanya'da okula gitti ve futbolu Alman kulüplerinde öğrendi. Bu nedenle Alman kulübünde oynamalı' dedi" şeklinde konuştu.

KİMSEYİ ÜZMEK İSTEMEDİM

Kararı vermenin kendisi için çok zor olduğunu vurgulayan Özil, "Karar vermek zorunda olmamın baskısını hissettiğim zamanlar oldu. Kimseyi üzmek istemedim ya da hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Ancak 2006 baharının sonunda aileme kararımı söyledim" dedi.

HER MAÇ ÖNCESİNDE DUA EDİYORUM

Türkiye'ye hiç bir zaman sırt çevirmediğini, Almanya için oynamaktan gururlu olduğunu ve her maç öncesinde dua ettiğini itiraf eden yıldız futbolcu, "Bütün baskılara rağmen Almanya için oynamaktan gururluyum ve asla Türkiye'ye sırt çevirmediğim için mutluyum. Geleneğim olarak her zaman maçlardan önce aynı duayı ediyorum.



Allah, bugünkü maç için bize güç ver ve takım arkadaşlarımı sakatlamaktan koru. Sen bizim yolumuzu açabilir veya kapayabilirsin. Doğru yolu göster' şeklinde dua ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.