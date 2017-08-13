Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Arsenal'le yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve gelecek sezon serbest kalacak olan Mesut Özil, gitmek istediği takımı belirledi.

Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in, Arda Turan’la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona’ya transfer olmak istiyor.

Arda Turan'ı göndermeye çalışan Barcelona'nın ise Mesut Özil ismine sıcak baktığı biliniyor.

2013 yılında Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Arsenal’e transfer olan Mesut Özil, takımıyla yollarını ayırmaya ve İspanya’ya dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon Arsenal’le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Türk asıllı yıldız, menajerine tam yetki vererek Barcelona’ya transfer olmak istediğini belirtti.

Daily Express’in haberine göre oyuncunun gelecek hedeflerinde Barça forması giymek istediği aktarıldı. Bilindiği üzere Mesut Özil, Arsenal’in yaptığı son uzatma teklifine de olumsuz yanıt vermişti.