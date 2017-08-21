Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul için sağnak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada, "Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: DOLU VE HORTUMA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın hortum ve dolunun da etkili olabileceğini açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada," Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerden itibaren etkili oldu. Özellikle Anadolu yakası kuzey kıyılarında (Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile'nin köyleri) kuvvetli olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yarın içinde uyarıların yer aldığı açıklamada, "İstanbul il genelinde salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapılıyor. Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İlçe Belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekipleri hazır bekletiliyor" ifadeleri kullanıldı.