Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

Meteoroloji, İstanbul'un Çarşamba ve Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıklarına rağmen Çarşamba ve Perşembe günü yağışlı havanın etkisi altına girecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara:Az bulutlu ve açık 32

İstanbul:Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana:Parçalı bulutlu 36

Antalya:Az bulutlu ve açık 32

Samsun:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum:Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 40