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Meteoroloji uyardı

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Meteoroloji uyardı
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. İstanbul'da cumartesi günü çok bulutlu ve soğuk hava, pazar günü ise yağışlı hava hakim olacak.

Tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

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