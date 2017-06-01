Meteoroloji'den flaş uyarı

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ve yarın sabah Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA GÜZEL AMA...

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde bölgesel yağışlar görülecek. Yarın ise İstanbul genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışık gök gürültülü sağanaklar şeklinde İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları 27-28 derecelere çıkarak güneş sıcak yüzünü gösterecek. Hafta sonu gökyüzü açık olacak, herhangi bir yağış beklenmiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29