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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece beklenen yağmurun, yarın sabah karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara dönüşeceğini belirterek çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde, aşırı kar yükünden dolayı, çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarıda bulunarak, kar erimeleri nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'den gelen açıklama şöyle;

"İstanbul'da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01.2017 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

 

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