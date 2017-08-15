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Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 06.00-12.00 saatleri aralığında İstanbulluları sağanak yağmur için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, yağışın yarın sabah 06:00-12:00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiğini bildirdi. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve trafikte aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 

"İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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