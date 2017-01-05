Meteoroloji'den kar uyarısı

İstanbul ve Ankara'daki hava durumu için kar yağışı uyarıları geliyor... Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kuvvetli yağışların kendini göstermesiyle birlikte 'Kar ne zaman yağacak?' sorularına yanıt aramaya başlamıştı.

Sorulara yanıt Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için de açıklama yaptı. İşte, hava durumu tahminleri!

Kar yağışının cuma akşamı başlaması çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kar ne zaman başlayacak sorusu da yanıt buldu. İstanbul'da havanın yarın 20.00 gibi kara dönmesi bekleniyor. Bugün kar ve karla karışık yağmur görülmesi beklenen başkent Ankara'da kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşacak.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında yarın akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşması, çarşamba gününe kadar da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. AA muhabirine açıklamada bulunan Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

YARIN 20.00'DE BAŞLIYOR

"Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber yarın öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Yarın öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava yarın saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek."

Balkanlar’dan gelecek yoğun kar yağışının İstanbul ve Marmara genelini kapsayacağını belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra başlamasını bekledikleri kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkileyeceğini öngörmediklerini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün Marmara genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabahsaatlerinde Edirne'de yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, güney ve güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve kısa süreli saatte 40- 70 kilometre hızla fırtına beklentisi bulunuyor.

BUGÜN YAĞIŞ VAR

Ayrıca bugün metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü metrekareye düşmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarındaki yağışın, cumartesi günü kar fırtınasıyla birlikte 7 ila 15 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.

SON 6 YILIN EN YOĞUNU İDDİASI

Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre ise İstanbul’da yarından itibaren yağmur, cumartesi günü ise kar, hava sıcaklığındaki 15 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle geri dönüyor. Gece -6’yı göreceğimiz İstanbul’da uzmanlar 6 yıl sonra en sert kışın yaşanacağını ve etkisini 5 gün sürdüreceğini söylüyor