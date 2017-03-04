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Meteoroloji'den 'kar' uyarısı

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Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Sis ve pusa dikkat! Sıcaklıklar batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artarken önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, (Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, batı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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