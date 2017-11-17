Meteoroloji'den kritik uyarı

Yurt genelinde sıcaklıklar, gelecek yeni hafta itibarıyla kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı Türkiye'nin, pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, diğer yerlerin az bulutlu, açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenen 19 Kasım Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması, rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, 20 Kasım Pazartesi Türkiye'nin geneli, parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olacak. Rüzgar, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esecek.

KAR YAĞIŞININ OLUMSUZLUKLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği 21 Kasım Salı günü ise yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Türkiye'nin genelinin 22 Kasım Çarşamba ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tahmine göre, yağışların yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Türkiye'de beklenen soğuk hava dalgasıyla güney ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanaklar ile yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.