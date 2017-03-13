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Meteoroloji'den kritik yağmur uyarısı

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Meteoroloji'den kritik yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak İstanbul'a yarın kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yağmurun, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı ve kuvvetli sağanağa dönüşeceği, yağışın güney ve kuzey kesimlerinde gece saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.

Vatandaşlardan meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR...

Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul’da yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı tahmin edilen yağmurun; gece saatlerine kadar metrekareye güney kesimlerde 10-25 kg, kuzey kesimlerde 20-35 kg miktar bırakması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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