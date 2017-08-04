Bugünkü YENİÇAĞ »

Meteoroloji'den önemli uyarı

»
Meteoroloji'den önemli uyarı
Meteoroloji, Ankara için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ankara ve çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü etkili olacak sağanak yağışın, 17:30 - 19:30 saatleri arasında olması bekleniyor.

Ankara il merkezi ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.  

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den önemli uyarıMeteoroloji'den önemli uyarıÇocuklar için internet bağımlılığı alarmıÇocuklar için internet bağımlılığı alarmıSefer yasağı ilan edildi: Dev donanma denizde...Sefer yasağı ilan edildi: Dev donanma denizde...TBMM’ye füze sistemi mi kurulacak?TBMM’ye füze sistemi mi kurulacak?Adete cephanelik...Adete cephanelik...Trump'tan flaş kararTrump'tan flaş kararTSK 1 haftalık bilançoyu açıkladıTSK 1 haftalık bilançoyu açıkladıAnkara Kuğulu Park'a yıldırım düştüAnkara Kuğulu Park'a yıldırım düştüMeteoroloji uzmanından çok önemli uyarıMeteoroloji uzmanından çok önemli uyarıKur'an kursu hocası tacizden tutuklandıKur'an kursu hocası tacizden tutuklandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti