Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji, Ankara için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ankara ve çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü etkili olacak sağanak yağışın, 17:30 - 19:30 saatleri arasında olması bekleniyor.

Ankara il merkezi ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.