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Meteoroloji'den önemli uyarı

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Meteoroloji'den önemli uyarı
Bayram tatilini Türkiye güneşli hava etkisi altında geçirirken tatil sonrası yağmur geliyor. Gelecek hafta etkisini gösterecek olan yağmur ne zaman başlayacak? Nerelerde etkili olacak? İşte günün hava durumuna dair detaylar...

Hava sıcaklıkları artıyor, bayram tatili sıcak havanın etkisi altında geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bayram tatili sonrasında yağmur gelecek. Önümüzdeki hafta ortasında Türkiye’nin kuzeyinin tamamını etkileyecek olan yağış iki gün sonra ülkeyi terk edecek…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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