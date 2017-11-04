Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, bugün İstanbul'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Marmara ve Akdeniz Bölgeleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Muğla, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Hakkari çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Antalya ve çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenirken, Hakkari çevrelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Muğla, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.