Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti

Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti
Hollanda'nın batı kıyısında yer alan Zandvoort ve Katwijk'i mini tsunami vurdu. Boyu iki metreyi aşan dalgalar sahilde ne var ne yoksa dağıttı.O anlar amatör kameraya yansıdı.

Meteotsunami ismi verilen bu doğa olayında, dalgalar önüne çıkan şezlong, plaj şemsiyesi ve tekneleri kıyıya çarparak zarara yol açtı. Nadir görülen bir doğa olayı olunca Hollanda basını da olaya geniş yer verdi.

Bir balkondan çekilen görüntüler haber bültenlerinde defalarca gösterildi. Görüntüyü çeken kişinin dalgalar kıyıya yaklaşırken birçok kez "Tsunami" diyor. 

Yetkililer, mini tsunamide ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Bu dev dalgalara meteotsunami ya da meteorolojik tsunami de deniliyor. 

Hollanda'da daha önce 2004 ve 2006'da meteotsunami görülmüş ancak kayda alınamamıştı. Zandvoort ve Katwijk sahil kentleri, Atlas Okyanusu kıyısında yer aldığından bu tip bir doğa olayına sahne olabiliyor. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Şehit annesinden yürek yakan feryat!
Şehit annesinden yürek yakan feryat!
Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti
Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti
Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı
Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı
İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı
İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı
Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut son yolculuğuna uğurlandı
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut son yolculuğuna uğurlandı
Rus Jetleri Rakka’dan ayrılan IŞİD konvoyunu vurdu
Rus Jetleri Rakka’dan ayrılan IŞİD konvoyunu vurdu
TSK 13 şehit verdiğimiz kazada olay yeri görüntülerini yayınladı.
TSK 13 şehit verdiğimiz kazada olay yeri görüntülerini yayınladı.
Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu
Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu
Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit!
Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit!
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • ABD'nin YPG'ye gönderdiği silahlar
  • 02 Haziran 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti