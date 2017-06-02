Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti

Hollanda'nın batı kıyısında yer alan Zandvoort ve Katwijk'i mini tsunami vurdu. Boyu iki metreyi aşan dalgalar sahilde ne var ne yoksa dağıttı.O anlar amatör kameraya yansıdı.

Meteotsunami ismi verilen bu doğa olayında, dalgalar önüne çıkan şezlong, plaj şemsiyesi ve tekneleri kıyıya çarparak zarara yol açtı. Nadir görülen bir doğa olayı olunca Hollanda basını da olaya geniş yer verdi.

Bir balkondan çekilen görüntüler haber bültenlerinde defalarca gösterildi. Görüntüyü çeken kişinin dalgalar kıyıya yaklaşırken birçok kez "Tsunami" diyor.

Yetkililer, mini tsunamide ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Bu dev dalgalara meteotsunami ya da meteorolojik tsunami de deniliyor.

Hollanda'da daha önce 2004 ve 2006'da meteotsunami görülmüş ancak kayda alınamamıştı. Zandvoort ve Katwijk sahil kentleri, Atlas Okyanusu kıyısında yer aldığından bu tip bir doğa olayına sahne olabiliyor.