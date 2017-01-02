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Metin Feyzioğlu böyle tepki gösterdi

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Metin Feyzioğlu böyle tepki gösterdi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ortaköy’dekikatliamı kınadığı yazılı açıklamasında 20 soru yöneltti, son yıllarda yaşananlara tepki gösterdi.

Terörün hamasetle değil ancak akılla yenileceğini vurgulayan Feyzioğlu’nun açıklaması özetle şöyle:

“Katliamlar, trajediler birbirini izliyor. Şimdi sormak zorundayız bunları. Türkiye bu belaya nasıl bulaştı? Yunus’un, Mevlana’nın torunları olan insanımızın içinden böylesine katiller nasıl çıktı?

Toplumsal fay hatlarımızın tamamı, sığ siyasetle, oy almak adına kırılmaya çalışılmadı mı?

Toplum mümkün olan her açıdan ayrıştırılmadı mı? Daha en son, yeni yıl kutlamaları günah ilan edilmedi mi?

Ülke radikal dinci terörün hedefi halindeyken, yeni yıl kutlaması yapanları hedef gösterecek şekilde sorumsuz açıklamalar, yasaklamalar yapılmadı mı?

Toplum, yeni yılı kutlayanlar ve yeni yıl kutlamasını günah kabul edenler diye birbirine düşürülmedi mi?

Yeni yıldan bir gün önceki cumahutbelerinin konusu yeni yıl kutlamalarının günah olduğu mu, yoksa radikal dinci terörün İslam’a verdiği zarar mı olmalıydı?

Toplumun bir kısmı, ‘Canım onlar da günah olan yeni yıl kutlamasına gitmeselerdi’ diye düşündürecek bilinçaltı mesaj bombardımanına tabi tutulmadı mı haftalardır?

Türk milletinin ortak milli değeri, birleştiren paydası Atatürk’ün heykeli çirkince, hoyratça kaldırılmadı mı?

Teröristin işi bölmek, öldürmek, yok etmek. Ülkeyi yönetenlerin işi, teröriste sömürebileceği malzemeyi vermemek, ortak aklın ortaya çıkmasını sağlamak, bataklığı kurutmak, teröre karşı ülkeyi birleştirmek. Terörist, kendisinden bekleneni yapıyor. Ya siyaset ne yapıyor?

Ülkemizi yönetenlere sesleniyorum. Aynı gemideyiz. Terörü hamasetle değil, akılla yeneceğiz.” 

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