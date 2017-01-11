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Metin Feyzioğlu'ndan Anayasa açıklaması
Metin Feyzioğlu'ndan Anayasa açıklaması
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Twitter hesabında yayınladığı videoda, 'Koskoca Türkiye'yi bir tek kişi yönetsin ister misiniz? Takdir Yüce Türk Milleti'nin... Takdir sizin...' ifadelerini kullandı.
11 Ocak 2017 Çarşamba 10:03
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.