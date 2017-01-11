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Metin Feyzioğlu'ndan Anayasa açıklaması

Metin Feyzioğlu'ndan Anayasa açıklaması
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Twitter hesabında yayınladığı videoda, 'Koskoca Türkiye'yi bir tek kişi yönetsin ister misiniz? Takdir Yüce Türk Milleti'nin... Takdir sizin...' ifadelerini kullandı.
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