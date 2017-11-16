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Metin Feyzioğlu'ndan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açıklaması

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Metin Feyzioğlu'ndan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açıklaması
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, katıldığı bir radyo programında "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" yorumu yaptı. Feyzioğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

RS FM'de bir canlı yayın programına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gündeme değerlendirdi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi yapmasına da değinen Feyzioğlu, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" dedi.

Feyzioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi yapmasına da değinen Feyzioğlu, devletin açlık grevindeki kişilere müdahale etme yükümlülüğü olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Açlık grevi yapan kişi, bilincini kaybettiğinde, devletin ona ölmemesini sağlamak için müdahale etme yükümlülüğü var. Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" 

TUTUKLANAN AVUKATLAR

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandıkları davanın duruşmasından önce, avukatlarının tutuklanması hakkında da görüşlerini belirten Feyzioğlu, "Nuriye ile Semih adlı açlık grevi yapan kişilerin tutuklanan avukatlarının tutuklanma gerekçesinde, Nuriye ile Semih'in avukatı olmaları yoktu. Polisin öldürdüğü DHKP-C teröristin üzerinden çıkan listede tutuklanan bazı avukatların adı geçtiği söyleniyor. Ben bu listenin değersiz olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Feyzioğlu'nun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem haline gelirken, Twitter'da da 'Türkiye gündemi' listesinde hızla yükseldi. Feyzioğlu'nun, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkındaki değerlendirmelerine bir çok vatandaş destek ve eleştiri tweet'leri attı.

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