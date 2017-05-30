Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Metiner'den itiraf gibi açıklama
Metiner'den itiraf gibi açıklama
CNNTürk'te bir canlı yayın programına katılan AKP Milletvekili Metiner, FETÖ operasyonları ile ilgili, "Hiçbir mağduriyet yaşanmadı demiyoruz” dedi.
30 Mayıs 2017 Salı 10:01
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
AKP'de arama gerginliği
Metiner'den itiraf gibi açıklama
Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına tepki
Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!
Lİderler Trudeau'yu böyle dışladı
Köprüdeki Fenerbahçe bayrağı yakıldı!
Torbalı'da sel paniği
350 km hızla kaza yaptı
Gazi metrobüs asansörü kapatılınca mahsur kaldı
Eve giremeyen Manisalılar, sahuru dışarı yaptı
Kocasıyla tartışan kadın otomobili denize düşürdü
Erdoğan: Hükümet adına özür diliyorum
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
30 Mayıs 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Şampiyonun kutlamalarından en özel kareler!
28 Mayıs 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin yeni peşkeş planı; "Zeytinlik"
FETÖ işi neden sulandırılıyor?
Erdoğan, o 3 ismin üstünü çizdi!
Metiner'den itiraf gibi açıklama
Özkök: Ankara'da birileri Binbaşı Tarık olayı gizli kalmasın istiyor
Saadettin Tantan'dan terör uyarısı
Selvi: "Çaycıyla, çorbacıyla uğraşıcağına..."
Sizin cemaat bizim cemaat!
FETÖ mahkemeleri gerçeklerin üzerini mi örtsün?
AKP'de arama gerginliği
Sedat Şahin 14 günlük sorgunun ardından adliyede!
Amerikan tribünlerinde terör örgütü bayrakları
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
AKP'nin yeni peşkeş planı; "Zeytinlik"
FETÖ işi neden sulandırılıyor?
Erdoğan, o 3 ismin üstünü çizdi!
Metiner'den itiraf gibi açıklama
Özkök: Ankara'da birileri Binbaşı Tarık olayı gizli kalmasın istiyor
Saadettin Tantan'dan terör uyarısı
Selvi: "Çaycıyla, çorbacıyla uğraşıcağına..."
Sizin cemaat bizim cemaat!
FETÖ mahkemeleri gerçeklerin üzerini mi örtsün?
AKP'de arama gerginliği
Sedat Şahin 14 günlük sorgunun ardından adliyede!
Amerikan tribünlerinde terör örgütü bayrakları
AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi kendini nasıl savundu?
Ospina Fenerbahçe'de iddiası
Diz çökene vurulmaz, hilâl-haç savaşı bitti!
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.