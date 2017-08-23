Metro çalışmasından toplu mezarlar çıktı!

İstanbul’da, Beşiktaş metro istasyonu inşaat alanında yanmış insan kemiklerinin bulunduğu toplu mezardan çıkan 3 kişiye ait kemiklerin Kuzey Karadeniz’den İstanbul’a göç eden topluluklara ait olduğu belirlendi.

İstanbul’da, Beşiktaş metro istasyonu inşaat alanında yanmış insan kemiklerinin bulunduğu toplu mezardan çıkan 3 kişiye ait kemiklerin Kuzey Karadeniz’den İstanbul’a göç eden topluluklara ait olduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonundaki inşaatında, İstanbul’un tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe imza atıldı.



İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıldır inşaat alanında sürdürdükleri kazı çalışmalarında MÖ 1200-800 yılları arasında Erken Demir Çağı’na ait yanmış insan kemikleri ve toplu mezardan çıkan3 insana ait kemikler ortaya çıkarıldı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Zeynep Kızıltan başkanlığında yürütülen kazılarda, arkeologlar ve 45 işçi aralıksız çalışıyor.

Kazılarda ilk olarak Osmanlı döneminden kalma tramvay deposunun bulunduğunu belirten Kızıltan, inşaat alanında yatan tarihle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kazının ilk etabında yüzeyden itibaren modern kaldırım taşı döşeli alan ve onun altında yer alan beton tabakanın belgelenerek kaldırılması yapıldı. Bu tabakanın altında 19. yy sonu ve 20. yy’ye ait betonarme, harman tuğla ve taş örgülü altyapı kalıntıları otaya çıktı."



