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Metro istasyonunda halka hoşaf dağıtıldı

Metro istasyonunda halka hoşaf dağıtıldı
Metro İstanbul, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünde Yenikapı Metro İstasyonu'nda anma etkinliği düzenledi.
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