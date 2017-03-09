Metro seferleri durdu, İstanbul'da büyük izdiham

İstanbul'daki Yenikapı-Hacıosman metrosunun Hacıosman istikametinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul Yenikapı-Hacıosman metrosunda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı öğrenildi.

Hacıosman yönüne giden trenlerde yaşanan sorun metro duraklarında yoğunluğa neden oldu. Mesai bitiş saatiyle beraber toplu ulaşımı tercih eden İstanbul halkı, Yenikapı-Hacıosman metrosunda yaşanan teknik arıza nedeniyle zor anlar yaşadı.