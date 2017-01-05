Bugünkü YENİÇAĞ »

Metrobüs durağında dehşet!

»
Metrobüs durağında dehşet!
Yenibosna metrobüs durağında bir şahıs dört kişininin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saat 09:00 sıralarında Yenibosna metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre 36 yaşındaki Adem Gür, metrobüse gelmek için bindiği otobüste dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Gür kendilerinden para istediklerini iddia ettiği şahısları ‘atlarak’ metrobüs durağına geldi. Gür’ün arkasından da daha önce tartıştığı şahıslar geldi.

Burada tartışmanın büyümesi üzerine Adem Gül darp edilip bacağından bıçaklandı. Talihsiz adam kanlar içinde kalırken saldırganlar kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Gür “Dört kişiydiler paramı çalmak istediler. Hastaneye babamın yanına gidiyordum. Üzerimdeki parayı almak istediler karşı koydum” dedi. Olay yerine gelen ve saldırganların eşkalini alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
TRT'den belgesel skandalıTRT'den belgesel skandalıMetrobüs durağında dehşet!Metrobüs durağında dehşet!Reina saldırganına benziyordu, başına gelmeyen kalmadıReina saldırganına benziyordu, başına gelmeyen kalmadıPazar yeri çatısı çöktü, yaralılar var!Pazar yeri çatısı çöktü, yaralılar var!Millete küfreden yandaşa alkış, apronda linç!Millete küfreden yandaşa alkış, apronda linç!Doğan Holding'e FETÖ operasyonuDoğan Holding'e FETÖ operasyonuUygur Türkü Yapçan Çin'e iade edilmemeliUygur Türkü Yapçan Çin'e iade edilmemeliReina katliamında yeni gözaltılarReina katliamında yeni gözaltılarDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağı31 ilde KPSS operasyonu31 ilde KPSS operasyonu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti