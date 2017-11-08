Metrobüs hattında gecikme

Bakırköy İncirli Durağı'nda metrobüs arıza yaptı.

Bakırköy İncirli Durağı'nda metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüsten dolayı hem Avcılar yönüne, hemde Zincirlikuyu istikametine seferlerde aksamalar yaşandı.