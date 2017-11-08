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Metrobüs hattında gecikme

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Metrobüs hattında gecikme
Bakırköy İncirli Durağı'nda metrobüs arıza yaptı.

Bakırköy İncirli Durağı'nda metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüsten dolayı hem Avcılar yönüne, hemde Zincirlikuyu istikametine seferlerde aksamalar yaşandı.

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