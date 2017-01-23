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Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti

Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti
Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy iddiaya göre, hemşire olduğu belirtilen S.H. isimli kadının şırıngalı saldırısına uğradı.
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