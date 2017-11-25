'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Hicri Takvime göre kutlanacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, "Mevlid-i Nebi Haftası"nın artık Hicri Takvime göre kutlanacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Külliyesi Zeliha Akpınar Camisi'nin temel atma töreninde konuştu. Konuşmasında camilerin önemine değinen Bozdağ, sözü Mısır'da camiye yapılan saldırıya getirerek şunları söyledi:

"Mescitler, İslam diyarı olduğunu, Müslümanların yaşadığına ve bağımsızlığa da önemli bir şahitlik yapmaktadır. Mescitlere ve camilere düşmanlık edenler esasında Allah'a, peygambere, dine düşmanlık edenlerdir. Mescitlere ve camilere saldıranlar sadece mescide ve camiye saldırmış olmazlar. Aynı şekilde Allah'a, onun peygamberine ve Peygamberimizin bize tebliğ ettiği, Allah'ın ona vahyettiği İslam dinine saldırmış olurlar. Bugün dünyanın dört bir yanında Allah'ın evlerini yıkma konusunda terör eylemleri yapanları hep beraber görüyoruz. Afganistan'da camiler bombalanıyor, intihar komandoları camilerde kendilerini patlatıyorlar. Allah'ın evi yıkılıyor, pek çok insan hayatını kaybediyor. Irak'ta buna şahit olduk. Suriye'de buna şahit olduk. Dün de Mısır'da buna şahit olduk."

"MABETLER MAHSUNDUR, DOKUNULMAZDIR"

Mısır'da ve Türkiye'deki camilerde kendilerini patlatanların, Allah'ın, İslam'ın, dinin, Kur'an'ın, peygamberin ve insanlığın düşmanı olduğunu ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Çünkü bütün dinlerde mabetler mahsundur, dokunulmazdır. Bizim dinimizde de mabetler dokunulmazdır ama maalesef İslamı istismar edenler bazı terör örgütüleri hem de İslam adını kullanmak suretiyle Allah'a, resulüne ve Allah'ın yer yüzündeki evlerine karşı saldırı içerisindedirler. Bunları şiddetle, nefretle bir kez daha kınıyoruz. Burada Mısır'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadele konusunda nerede olursa olsun, kime karşı olursa olsun, terör örgütlerinin ideolojisi ne olursa olsun, her türlü terör örgütüyle, teröristlerle, terörizmle 'ama'sız ve amansız mücadeleye her zaman vardır. Biz bugün 'dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütleriyle 'ama'sız ve amansız bir mücadele yapalım' diye çağrı yapan belki de dünyada tek ülkeyiz ama maalesef bu çağrımıza samimi bir dayanışma ve işbirliği desteği bulduk mu? Bulamadık. Bazı ülkeler terör örgütlerine, hedeflerine, ideolojilerine göre maalesef bilerek ve isteyerek destek vermektedir."

Terörle ve terör örgütleriyle birlikte mücadelede etme çağrısını yineleyen Bozdağ, "Türkiye bu olay vesilesiyle Mısır halkının ve Mısır devletinin yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede her türlü iş birliğine 'ama'sız ve amansız hazırdır" dedi.

"HİCRİ TAKVİME GÖRE KUTLANACAK"

Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018'den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla kutlanmaya başlanacaktır'' dedi.