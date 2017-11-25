ABD'den yapılan "YPG'ye silah yok" açıklamasını değerlendiren Mevlüt Çavuşoğu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'den yapılan "YPG'ye silah yok" açıklamasını değerlendiren Çavuşoğu, "Trump, talimatı verdim YPG'yer silah verilmeyecek dedi. Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, terör örgütü YPG'ye silah yardımının kesileceği konusunda bir açıklama yaptı. Washington Post, Türkiye'nin ilk açıklamasının Amerikan yönetiminde şaşkınlık yarattığını yazdı.

ABD’nin YPG’ye silah yardımın keseceği konusunda Beyaz Saray’dan da açıklama geldi. Beyaz Saray, ‘ABD’nin Suriye’de sahadaki ortaklarına askeri destek konusunda yeni düzenlemeler yapmayı planladığı’nı belirtmekle yetindi. Washington Post ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden hemen sonra Türkiye’den gelen ‘YPG’ye yardım kesilecek’ açıklamasının Washington’da ilk başta şaşkınlık yarattığını savundu.

Erdoğan-Trump görüşmesinden kısa süre sonra açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir” demişti.

‘ULUSAL GÜVENLİK EKİBİ ŞAŞKINDI’

Washington Post bu açıklamanın ABD’de teyit edilmesinin vakit aldığını yazdı. Gazete, “İlk başta, yönetimin ulusal güvenlik ekibi Türklerin açıklaması karşısında şaşırmış ve bu konuda ne söyleyecekleri konusunda kararsız görünüyordu. Dışişleri Bakanlığı soruları Beyaz Saray’a yönlendirdi ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nden teyit gelmeden saatler geçti. Akşamüzerine doğru, Beyaz Saray silah yardımının kesileceğini teyit etti ancak zamanlama konusunda ayrıntı vermedi”ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray açıklamasındaysa şöyle denildi: “Geçmişteki politikalarımızla tutarlı biçimde, artık Rakka’daki savaş bitmişken ve DEAŞ’ın geri dönmemesini garanti altına alma amaçlı bir istikrar getirme sürecine doğru ilerlenirken, Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Suriye’de sahadaki ortaklarımıza verilen askeri destek hakkındaki planlanan düzenlemeler konusunda bilgilendirdi.