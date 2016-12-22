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Mevlüt Mert Altıntaş'la görüşen şahıstan çarpıcı açıklamalar

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Mevlüt Mert Altıntaş'la görüşen şahıstan çarpıcı açıklamalar
Rusya Büyükelçisi Karlov'u öldürüren katil polis Altıntaş’la görüşen bir kişi, emniyete verdiği ifadeden bazı bölümleri açıkladı.

Rusya Büyükelçisi Karlov’un öldüren katil polis Mevlüt Mert Altıntaş’ı tanıdığını ileri süren bir kişi sosyal medyadan tanışma anlarını ve emniyette verdiği ifadeyi yazdı. Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık kendi sosyal medya hesabından, Murat Oduncu adlı kullanıcının polisle ilgili paylaştığı ifadelerin ekran görüntülerini paylaştı.

“BEN ONA FETÖ’DEN SORDUM O BANA SURİYE’DEN”

Oduncu Twitter hesabından katil polisle ilgili bildiklerini yazdı ve hesabını kapattı. “Yaklaşık 1 yıl evvel Twitter'dan bir genç 'Seni uzun zamandır takip ediyorum abi, tanışabilir miyiz?' dedi. Adı Mevlüt Mert Altıntaş'tı” diye yazan Oduncu şu ifadeleri kullandı:

“Kim olduğunu sordum. Çevik Kuvvet polisiyim dedi. Gelince kimliğini görmek şartı ile davet ettim ve tanıştık... Çay içtik. İşten güçten konuştuk. Sanırım ilk gelişi idi kardeşimle de tevafuk edip böylece tanıştılar. Bundan sonra 2 veya 3 kez daha ziyaretime geldi. Çok konuşmazdı. Ben ona FETÖ'den sordum, o bana Suriye'den... FETÖ okullarında yetiştiğini ancak Polis Okulu'nda gerçek yüzlerini görüp ayrıldığını anlattı.”

“TAVSİYE İSTEDİ”

Oduncu “Konu hakkında bir şey yazamadım zira soruşturma gizliliğini ihlal edemezdim. TEM'e verdiğim ifade ve halka açıklanan bilgileri yazıyorum” ifadelerini kullanarak “Çevik Kuvvet'ten ayrılıp aktif görev almak istediğini söyledi ve bu konuda tavsiye istedi. (İstediğini alamadı) Özel Harekata gir dedim” diye yazdı.

“İHH KONVOYUNDAN DÖNDÜĞÜMÜZ GÜNÜN ERTESİ GÜNÜ...”

Murat Oduncu İHH Konvoyundan döndükten sonra Altıntaş’la konuştuğunu ileri sürerek şunları yazdı:

“İfademizin biri önemli 3 diğer hikayesi devar ancak ben bana ait kısmını yazıyorum. İHH Konvoyundan döndüğümüz günün ertesi gündü. Kısaca; taşınacağını kitaplarını ağır olduğu için taşıyamayacağını ve bırakmak istediğini söyleyerek bir bavul kitabı dükkanıma bıraktı.”

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