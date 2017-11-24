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Mevlüt Uysal İETT Genel Müdürü’nü görevden aldı

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Mevlüt Uysal İETT Genel Müdürü’nü görevden aldı
Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen’i görevden aldı.

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından 28 Eylül günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılan seçimle İBB Başkanlık koltuğuna oturan Mevlüt Uysal, üst düzey yönetimde önemli bir değişikliğe imza attı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine görei kendi ekibini kurmak için geçtiğimiz aylarda İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nı ve danışman kadrosunu değiştiren Uysal, şimdi de İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i sürpriz bir karar ile görevinden aldı. 2016 yılının mayıs ayında Kadir Topbaş tarafından bu göreve atanan Arif Emecen, 16 Kasım günü İETT'nin 2018 yılı bütçesini İBB Meclisi'ne sunmuştu. İETT'nin 2 milyar 140 milyon liralık 2018 bütçesinin kabulünün üzerinden bir hafta sonra Emecen görevinden alınmış oldu. Emecen İBB Meclisi'nde yaptığı bütçe sunumunda metrobüs hattının Beylikdüzü'nden Silivri'ye uzatılacağını duyurmuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI ATIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve 1939 yılında çıkartılan 3645 sayılı özel kanunla kurulan İETT'ye genel müdür ataması, Belediye başkanının önerisi ile İçişleri Bakanı tarafından yapılıyor. Görevden alındığı İBB yetkilileri tarafından doğrulanan Emecen'in yerine hangi ismin atanacağının daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

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