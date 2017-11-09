Mevlüt Uysal'da Topbaş'a kötü haber

İstifa eden Topbaş'ın yerine İBB Başkanı seçilen Uysal, Topbaşın ustalık eserim olacak dediği Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli'nin yapılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Mevlüt Uysal, Florya’daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde geride bıraktığı 40 günü değerlendiren Mevlüt Uysal, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uysal yaptığı konuşmada, 40 gün içerisinde Büyükşehir’in fotoğrafını çektiğini ve yapacaklarını planladığını söyledi. Mevlüt Uysal, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

AKM PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesiyle ilgili Uysal, "Görüntüsü çok güzel. Orada görev alacak herkesin yeni AKM’ye bir prestij meselesi gözüyle bakacağını düşünüyorum. Büyükşehir olarak biz de İstanbul’un bir prestij projesine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünyada ses getirebilecek bir proje mi? Evet" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN "İSTANBUL'A İHANET ETTİK" SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İstanbul’a ihanet ettik" sözlerine ilişkin görüşü sorulan Mevlüt Uysal, İstanbul'un zor bir mega şehir olduğunu ve şehrin yenilenmesi veya kentsel dönüşüm sürecinde baştan çok iyi bir prensip belirlenemediğini ifade etti.

TOPBAŞ'IN 'USTALIK ESERİM' DEDİĞİ PROJEYE BAŞLANACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ''Benim ustalık eserim'' olacak dediği 'Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi’nin hayata geçirilmesi için hazırlanacak projesine başlanıp başlanmayacağıyla ilgili bir sora Mevlüt Uysal, "Başlamamış bir projeyi yapmak yeni gelenin görevi değildir diye düşünüyorum. Başlamış ta yarıya gelmiş olsaydı evet o ustalığı devam ettirebilirdik. Şu anda baktığımız zaman ondan öncelikli yapmam gereken şeyler olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Toplantının sonunda Başkan Uysal, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.