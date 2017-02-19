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Mey İçki'ye tarihi ceza!

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Mey İçki'ye tarihi ceza!
Mey İçki'nin 'rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunduğu'na karar veren Kurul, idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, Mey İçki'ye 155 milyon 782 bin 969 TL idari para cezası verdi.

Mey İçki’ye yönelik ‘haksız rekabet’ soruşturması bir süreden beri devam ediyordu. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin şikâyeti sonrası Rekabet Kurulu soruşturma başlatmıştı.

'HAKİM DURUM KÖTÜYE KULLANILDI'

Kurul, tarafların savunma ve delilleri yanı sıra alınan raporlar sonrası kararını verdi. Kurul, 16 Şubat’ta yaptığı son toplantıda Mey İçki’nin rakı pazarında hâkim durumda olduğu değerlendirmesi yapıldı. Kurul kararında, Mey İçki’nin, ‘Rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile hakim durumunu kötüye kullandığına’ işaret edildi.

155 MİLYON LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

Kurul, Mey İçki San. Ve Tic. A.Ş.’ye 155.782.969,05 TL idari para cezası verilmesine karar verdi. Kararda ayrıca, ‘Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. tarafından satış noktalarına mal alım anlaşmaları kapsamında verilecek indirimin, indirim dönemi başında peşin olarak ödenmesi uygulamasına son verilmesi’ne de karar verdi.

Kurul kararına Mey İçki avukatlarının, 60 gün içine Ankara İdare Mahkemelerine başvurarak itirazda bulunma hakları söz konusu.

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